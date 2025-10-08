Topvrouw IMF: wereldeconomie houdt stand ondanks handelsstrijd

WASHINGTON (ANP) - De handelsstrijd van de Amerikaanse president Donald Trump in de wereld raakt de wereldeconomie vooralsnog maar beperkt. "Alles wijst erop dat de wereldeconomie over het algemeen bestand is gebleken tegen acute schokken", heeft topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) woensdag gezegd. In een toespraak blikte ze alvast vooruit op de nieuwe ramingen waarmee het fonds volgende week komt.

Een halfjaar geleden kondigde Trump voor tal van landen importheffingen aan. Experts verspreid over de wereld vreesden dat dit waarschijnlijk zou leiden tot een economische recessie in de Verenigde Staten, met negatieve gevolgen voor andere landen. Maar dat doembeeld is niet uitgekomen, aldus Georgieva. "In plaats daarvan hebben de Amerikaanse economie en veel andere ontwikkelde en opkomende markten, evenals sommige ontwikkelingslanden, stand gehouden."

Hoe de ramingen er precies uitzien, maakt het IMF volgende week pas bekend. Georgieva liet al wel los dat het fonds voor dit jaar en volgend jaar rekent op "slechts een lichte vertraging" van de mondiale groei. Dit is volgens haar onder meer te danken aan het snelle ingrijpen van ondernemers. "Bedrijven hebben importorders versneld in afwachting van tariefverhogingen en hun toeleveringsketens gereorganiseerd."

Kunstmatige intelligentie

Ook stipte Georgieva, die de naam van Trump overigens niet noemde, aan dat de regering in Washington veel aangekondigde tarieven later weer uitstelde en ruimte gaf voor onderhandelingen. Daardoor pakten de heffingen minder hoog uit dan in eerste instantie aangekondigd. Verder is volgens de Bulgaarse niet onbelangrijk dat de financiële omstandigheden gunstig bleven. "Aangewakkerd door optimisme over het productiviteitsverhogende potentieel van AI, schieten de wereldwijde aandelenkoersen omhoog."

Toch wil de IMF-topvrouw niet te vroeg juichen. Ze blijft overheden aanmoedigen door te gaan met hervormingen en het op orde brengen van hun begrotingen. Er is volgens haar sprake van "uitzonderlijk grote onzekerheid" op tal van terreinen. Wat betreft de tarieven moet het volledige effect zich nog ontvouwen, denkt ze.

Mocht de inflatie in de VS opeens flink oplopen, dan zou dat volgens Georgieva zomaar bredere gevolgen kunnen hebben. Datzelfde geldt voor een plotselinge correctie op de aandelenmarkten. Het IMF ziet de schulden in de wereld ook steeds verder toenemen. Overheden zijn meer geld kwijt aan rentebetalingen, terwijl voor bijvoorbeeld ontwikkelingshulp minder geld overblijft.