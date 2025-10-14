ECONOMIE
FNV hoopt donderdag cao-akkoord te bereiken voor sjorders

Economie
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 15:54
anp141025133 1
ROTTERDAM (ANP) - FNV hoopt donderdag een cao-akkoord te bereiken met sjorbedrijven ILS en Matrans. Dit meldt FNV-bestuurder Niek Stam na onderhandelingen op dinsdag.
"Onze voorstellen liggen bij de werkgevers in de week en hopelijk leidt dat tot een onderhandelingsresultaat aanstaande donderdag. Wij zullen desnoods tot donderdagavond of -nacht doorhalen om tot een resultaat te komen", meldt Stam.
Vorige week woensdag legden werknemers van de sjorbedrijven in de Rotterdamse haven het werk neer uit onvrede over de loonvoorstellen van de werkgevers. Een groep bedrijven en ondernemersorganisaties in de haven begon een kort geding tegen de staking, omdat zij er veel last van hadden en vreesden voor bevoorradingsproblemen voor onder meer supermarkten.
De rechter bepaalde dat de partijen verder moeten onderhandelen en dat de staking van maandag tot en met vrijdagochtend wordt onderbroken. Als ze vrijdag nog geen oplossing hebben, mogen de sjorders opnieuw staken. ILS heeft inmiddels een nieuw bod gedaan.
