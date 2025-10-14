IMF vergelijkt AI-boom op beurzen met internetzeepbel jaren 90

De huidige golf van investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) doet denken aan de internetzeepbel van eind jaren 90. Daarvoor waarschuwde hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas dinsdag bij de presentatie van de nieuwe ramingen van het fonds.

De beurswaarden van techbedrijven, waaronder chipconcern Nvidia, zijn de afgelopen tijd tot grote hoogte gestegen. Volgens Gourinchas is het enthousiasme van beleggers een reflectie van de winsten die deze bedrijven naar verwachting in de toekomst kunnen behalen. Maar dat betekent ook dat als deze winsten uitblijven, de daaruit voortvloeiende teleurstelling bij beleggers kan leiden tot lagere waarderingen.

Eind jaren 90 stegen aandelen van internetondernemingen hard. Maar ze verloren na 2000 fors aan waarde toen ze de verwachtingen over hun winstgevendheid niet konden waarmaken.

Of er nu ook zo'n marktcorrectie komt "weet niemand", aldus Gourinchas. "Maar onze taak is om te wijzen op risico's. Dit is zo'n risico."