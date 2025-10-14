Israël houdt grensovergang Rafah dicht tot overdracht gijzelaars

RAFAH (ANP) - Israël houdt de grensovergang bij Rafah voorlopig nog dicht voor burgers, melden Israëlische media als Haaretz en The Times of Israel. Ook blijft de toegang voor vrachtwagens met humanitaire hulp richting Gaza beperkt. Israël zou dat zo willen houden tot Hamas de lichamen van overleden gijzelaars heeft teruggegeven.

Hamas droeg maandag het stoffelijk overschot van vier gijzelaars over, maar dat betekent dat de restanten van 24 gijzelaars nog in Gaza liggen. Hamasleden hebben eerder aangegeven dat het mogelijk lang zou duren om die allemaal te traceren. Van niet alle gijzelaars is de precieze locatie bekend en sommige lichamen zouden onder het puin van gebombardeerde gebouwen kunnen liggen.

Vrijdag ging het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas in. Deel van de overeenkomst was de uitruil van overleden gijzelaars en gevangenen, maar ook werd afgesproken dat Israël veel meer humanitaire hulp zou toelaten tot Gaza. Momenteel staan rijen trucks met noodhulp te wachten bij de grens.