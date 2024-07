FNV in gesprek over nieuwe metaal-cao, even geen stakingen

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV ziet ruimte voor nieuwe gesprekken over een cao voor zo'n 360.000 werknemers in de metaal- en technieksector. Werkgevers in die branche kwamen na maanden van stakingen met een nieuw voorstel. Hoewel FNV dat bod nog te min vindt, plant de bond "op de korte termijn" geen nieuwe acties.

"De leden stonden ook echt niet te juichen toen ze dit bod te zien kregen. Maar we hebben inmiddels wat meer uitleg en duiding gekregen van de werkgevers en dat biedt ons en de leden voldoende perspectief om dit bod verder te verkennen", stelt FNV-onderhandelaar Peter Reniers.

Vakbonden FNV, CNV en De Unie hielden vanaf april stakingen bij kleine en middelgrote metaal- en techniekbedrijven. Waar het eerst om werkonderbrekingen van 24 uur ging, probeerden ze later de druk op te voeren met acties van 48 uur.

Werkgevers legden eerder deze week een nieuw cao-bod neer, waarbij ze over twee jaar 12,7 procent meer loon betalen. De vakbonden vonden dit nog te ver verwijderd van hun eisen.