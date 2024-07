Schoof: veel bewindslieden moeten nog even de overstap maken

Dat het nodig was expliciete afspraken te maken over het gebruik van sociale media door leden van het kabinet, zegt volgens premier Dick Schoof niets over hun karakter. "Veel van onze bewindspersonen moeten denk ik nog even de overstap maken vanuit de functies waaruit ze komen", aldus de premier in zijn eerste persconferentie na de ministerraad.

Dat beraad volgt op een uiterst onrustig verlopen eerste Kamerdebat voor Schoof. In het kabinetsoverleg is "herbevestigd dat de eenheid van kabinetsbeleid er gewoon is". Overigens betekent dat niet dat ministers niet meer mogen twitteren. Er is volgens de premier "geen verbodlijstje uitgevaardigd". Wel is ministers duidelijk gemaakt dat ze altijd als lid van het kabinet optreden als ze zich uitspreken op sociale media of in talkshows.