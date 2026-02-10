ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FNV: kleine vertragingen op Schiphol door actie douaniers

Economie
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 15:55
anp100226176 1
SCHIPHOL (ANP) - Door een actie van de douane op Schiphol hebben passagiers dinsdagmiddag na aankomst kleine vertragingen opgelopen, meldt vakbond FNV. De douaniers voerden actie omdat ze een hoger salaris voor rijksambtenaren willen en deden dit door tijdelijk extra controles uit te voeren, waardoor er enige vertraging ontstond.
Tussen 12.00 en 13.30 uur werden extra controles uitgevoerd, waardoor volgens een woordvoerder van FNV een vertraging van tussen de 5 en 10 minuten ontstond. Omdat na de geplande eindtijd meer vluchten landden, kozen de actievoerders ervoor nog een halfuur langer door te gaan. Volgens de woordvoerder liep de vertraging toen op tot ongeveer een halfuur en hebben ze in overleg met Schiphol besloten te stoppen. Een aanwezige ANP-fotograaf schat dat de wachttijden op sommige momenten tussen een kwartier en een halfuur waren.
Schiphol wil niets zeggen over de impact van de actie.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549905174

Wereldeconomie stevent af op een ramp: "Dit is absurd"

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-518072714

De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent

ANP-548080925

Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek

Loading