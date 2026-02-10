FNV: kleine vertragingen op Schiphol door actie douaniers

SCHIPHOL (ANP) - Door een actie van de douane op Schiphol hebben passagiers dinsdagmiddag na aankomst kleine vertragingen opgelopen, meldt vakbond FNV. De douaniers voerden actie omdat ze een hoger salaris voor rijksambtenaren willen en deden dit door tijdelijk extra controles uit te voeren, waardoor er enige vertraging ontstond.

Tussen 12.00 en 13.30 uur werden extra controles uitgevoerd, waardoor volgens een woordvoerder van FNV een vertraging van tussen de 5 en 10 minuten ontstond. Omdat na de geplande eindtijd meer vluchten landden, kozen de actievoerders ervoor nog een halfuur langer door te gaan. Volgens de woordvoerder liep de vertraging toen op tot ongeveer een halfuur en hebben ze in overleg met Schiphol besloten te stoppen. Een aanwezige ANP-fotograaf schat dat de wachttijden op sommige momenten tussen een kwartier en een halfuur waren.

Schiphol wil niets zeggen over de impact van de actie.