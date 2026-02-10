ECONOMIE
Skiester Shiffrin faalt in combinatie en eindigt naast het podium

Sport
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 15:56
anp100226177 1
CORTINA D'AMPEZZO (ANP/RTR) - De Amerikaanse skivedette Mikaela Shiffrin heeft naast een medaille gegrepen in de olympische teamcombinatie. De specialiste op de slalom en succesvolste skiester in de wereldbeker (108 overwinningen) eindigde samen met Breezy Johnson als vierde.
Johnson was de snelste op de afdaling en gaf het Amerikaanse team uitzicht op goud. Maar Shiffrin ging stroef langs de poortjes en noteerde slechts de vijftiende tijd op de slalom. Het duo kwam uit op een totaaltijd van 2.21,97 en dat was 0,31 seconde langzamer dan het Oostenrijkse koppel Ariane Rädler en Katharina Huber, dat het goud veroverde (2.21,66).
Het zilver was voor het Duitse team Emma Aicher en Kira Weidle-Winkelmann. Aicher was de snelste op de slalom. Jacqueline Wiles en Paula Moltzan gaven Amerika alsnog een medaille met de bronzen plak.
Johnson won zondag wel het goud op de individuele afdaling.
