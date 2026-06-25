ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FNV kondigt opnieuw stakingen bij drogisterijen aan

Economie
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 12:02
anp250626109 1
UTRECHT (ANP) - Medewerkers van drogisterijen Etos, Kruidvat en Holland & Barrett gaan aankomende zaterdag opnieuw staken, kondigt vakbond FNV aan. De medewerkers van de ketens verkopen die dag volgens de vakbond geen zonnebrandcrème en andere essentiële artikelen, terwijl er hoge temperaturen verwacht worden.
De bond is ontevreden over de voorstellen van werkgevers in het cao-overleg voor drogisterijmedewerkers, onder meer omdat zij aansturen op een halvering van de zondagstoeslag.
Het is de tweede staking in korte tijd van de drogisterijketens. Afgelopen zondag, tijdens de 'vaderdagstaking', legden de medewerkers van de drogisterijen het werk ook al neer.
ANP heeft om een reactie van branchevereniging VDF gevraagd. De werkgeversclub zei eerder het jammer te vinden dat FNV uit het cao-overleg was gestapt.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2645314151

Als het erg heet is, word je van je ventilator nog warmer.

18458810 m

Zo ga je om met vrienden die complottheorieën delen

anp240626209 1

SpaceX stort neer, musk geen biljonair meer

ANP-531025624

Jort Kelder is ook op Oerol een akelige narcist

109443931-15910967-image-a-2_1782304712179

Welke friet is het gezondst? Van aardappelpartjes tot zoete aardappelfriet

189513724_m

Waarom steeds meer vrouwen dromen van een leven als tradwife

Loading