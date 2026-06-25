FNV kondigt opnieuw stakingen bij drogisterijen aan

UTRECHT (ANP) - Medewerkers van drogisterijen Etos, Kruidvat en Holland & Barrett gaan aankomende zaterdag opnieuw staken, kondigt vakbond FNV aan. De medewerkers van de ketens verkopen die dag volgens de vakbond geen zonnebrandcrème en andere essentiële artikelen, terwijl er hoge temperaturen verwacht worden.

De bond is ontevreden over de voorstellen van werkgevers in het cao-overleg voor drogisterijmedewerkers, onder meer omdat zij aansturen op een halvering van de zondagstoeslag.

Het is de tweede staking in korte tijd van de drogisterijketens. Afgelopen zondag, tijdens de 'vaderdagstaking', legden de medewerkers van de drogisterijen het werk ook al neer.

ANP heeft om een reactie van branchevereniging VDF gevraagd. De werkgeversclub zei eerder het jammer te vinden dat FNV uit het cao-overleg was gestapt.