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Koningin Máxima opent jubilerend North Sea Jazz Festival

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 12:01
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ROTTERDAM (ANP) - Koningin Máxima opent op vrijdagmiddag 10 juli in Rotterdam Ahoy het NN North Sea Jazz Festival, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag. Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat de eerste editie van het jazzfestival plaatsvond.
De koningin spreekt na de opening met vertegenwoordigers van het festival en met partnerorganisaties die betrokken zijn bij het jubileum. Ook volgt er een rondleiding over het terrein en spreekt ze met artiesten en bezoekers. Voor haar vertrek woont Máxima optredens bij van KC Jazz Big Band en van zanger Jalen Ngonda.
Het muziekfestival duurt tot en met zondag 12 juli. Op zeventien podia treden er in die drie dagen meer dan 1300 artiesten op uit de wereld van jazz, blues, hiphop en soul. Op de line-up staan internationale sterren als The Roots, Jon Batiste, Charlie Puth, John Legend en Nile Rogers.
Begin dit jaar opende de koningin de veertigste editie van Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen. "Ik zou niet kunnen leven zonder muziek", zei ze toen onder meer.
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