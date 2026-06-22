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FNV kondigt weer stakingen aan bij FrieslandCampina

Economie
door anp
maandag, 22 juni 2026 om 12:19
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MEPPEL (ANP) - Medewerkers van zuivelfabrieken van FrieslandCampina leggen deze week opnieuw het werk neer. Op locaties in Leeuwarden en Meppel wordt maandag, dinsdag en woensdag gestaakt, meldt FNV. De vakbond voert sinds mei actie na vastgelopen cao-onderhandelingen met de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).
FNV verwacht dat maandagavond ruim honderd werknemers van FrieslandCampina in Meppel het werk neerleggen. De staking begint om 22.00 uur en duurt 48 uur. Dinsdag voeren werknemers actie bij de poort van het bedrijf. Daarnaast leggen ruim tweehonderd mensen in Leeuwarden dinsdagochtend het werk voor twee dagen neer, aldus FNV.
De NZO vindt de acties "zeer teleurstellend". Volgens de branchevereniging hebben de stakingen vooralsnog geen gevolgen voor consumenten en melkveehouders. De NZO staat nog steeds achter het bod van 3 procent loonsverhoging, laat de organisatie weten. FNV wil dat de lonen met zeker 4 procent omhooggaan.
De afgelopen weken hebben bij verschillende zuivelbedrijven stakingen plaatsgevonden.
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