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Frankrijk en Duitsland sluiten deal over defensiebedrijf KNDS

Economie
door anp
maandag, 22 juni 2026 om 12:18
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BERLIJN/PARIJS (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Frankrijk en Duitsland hebben een deal gesloten over eigendomsbelangen in het defensiebedrijf KNDS. Daarbij neemt Duitsland een belang van 40 procent in de Frans-Duitse wapenfabrikant. Frankrijk zal dan ook 40 procent in het bedrijf bezitten. KNDS is bezig met een beursgang.
Berlijn sloot een overeenkomst om een belang van 40 procent over te nemen van Duitse families die samen de helft van KNDS bezitten. De Franse staat bezit 50 procent van KNDS en zal bij de beursgang zijn belang dan verminderen naar eveneens 40 procent. De families verkopen dan hun resterende 10 procent op de beurs.
Het hoofdkantoor van KNDS staat in Amsterdam. Het bedrijf maakt onder meer de Duitse Leopard-tanks en de Franse Leclerc-tanks, net als artillerie, pantservoertuigen en andere wapens. Bij de beursgang zou een waardering aan KNDS toegekend worden tussen de 15 miljard en 20 miljard euro. Daarbij krijgt het bedrijf dan noteringen in Parijs en Frankfurt.
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