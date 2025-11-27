ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FNV kritisch op Black Friday: geen feestje voor bezorgers

Economie
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 11:01
anp271125088 1
UTRECHT (ANP) - FNV vraagt aandacht voor bezorgers tijdens Black Friday. Voor duizenden bezorgers en pakketmedewerkers is deze week volgens de vakbond "geen feestje", maar zijn de dagen op en rond het koopjesfestijn juist een periode van "extra zwaar en onveilig werk". De vakbond wil dat de overheid ingrijpt.
FNV vroeg medewerkers in de pakketbranche naar hun ervaringen en daaruit bleek volgens de vakbond dat de fysieke belasting groot is. Veel pakketbezorgers hebben lichamelijke klachten of melden zich ziek door overbelasting, aldus de bond. Routes van bezorgers bevatten volgens FNV gemiddeld 120 tot 150 stops per dag, met uitschieters tot 200 dagelijkse stops. Ook klagen bezorgers over onveilige sorteercentra, slechte ventilatie en onvoldoende pauzetijd.
De vakbond wil "harde regels" van de politiek voor bedrijven in de koerierssector, over onder meer maximale pakketgewichten, werkdruk, hulpmiddelen en pauzetijd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-515152877 (1)

Bijna elke hond heeft DNA van een wolf in zich: deze honden zijn het meest wolf

170308065 l normal none

Met deze simpele test meet je je biologische leeftijd

ANP-543109732

Drie goede gewoontes die je immuunsysteem versterken

generated-image (3)

Wat een narcist doet als je hem tegenwerkt: explosieve woede uitgelegd

ANP-540761968

Moeder 'slachtoffer' zaak-Borsato: 'Ik word nerveus als mijn bh-bandje piept'

ANP-533786068

Wolf loopt dwars door Ermelo: "Dier is duidelijk gespannen"

Loading