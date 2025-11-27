FNV kritisch op Black Friday: geen feestje voor bezorgers

UTRECHT (ANP) - FNV vraagt aandacht voor bezorgers tijdens Black Friday. Voor duizenden bezorgers en pakketmedewerkers is deze week volgens de vakbond "geen feestje", maar zijn de dagen op en rond het koopjesfestijn juist een periode van "extra zwaar en onveilig werk". De vakbond wil dat de overheid ingrijpt.

FNV vroeg medewerkers in de pakketbranche naar hun ervaringen en daaruit bleek volgens de vakbond dat de fysieke belasting groot is. Veel pakketbezorgers hebben lichamelijke klachten of melden zich ziek door overbelasting, aldus de bond. Routes van bezorgers bevatten volgens FNV gemiddeld 120 tot 150 stops per dag, met uitschieters tot 200 dagelijkse stops. Ook klagen bezorgers over onveilige sorteercentra, slechte ventilatie en onvoldoende pauzetijd.

De vakbond wil "harde regels" van de politiek voor bedrijven in de koerierssector, over onder meer maximale pakketgewichten, werkdruk, hulpmiddelen en pauzetijd.