ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Inspectie: blinde vlekken in zorg verdachte mesaanval Erasmusbrug

Samenleving
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 11:00
anp271125087 1
ROTTERDAM (ANP) - In de laatste maanden voor het dodelijke steekincident bij de Erasmusbrug in Rotterdam hadden de instanties verdachte Ayoub M. niet voldoende in beeld. Ze deelden niet al hun informatie over hem met elkaar. Daardoor waren er blinde vlekken in zorg en toezicht. Dit constateren de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een donderdag gepubliceerd rapport.
"Risico's dat hij opnieuw een delict zou kunnen begaan, zijn hierdoor onvoldoende onderkend. Maar een verband met het steekincident is niet vast te stellen", aldus de Inspectie.
Op 19 september vorig jaar stak M. aan de voet van de Erasmusbrug twee willekeurige slachtoffers neer. Een 32-jarige Rotterdammer overleed, een 33-jarige Zwitser raakte ernstig gewond.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-515152877 (1)

Bijna elke hond heeft DNA van een wolf in zich: deze honden zijn het meest wolf

170308065 l normal none

Met deze simpele test meet je je biologische leeftijd

ANP-543109732

Drie goede gewoontes die je immuunsysteem versterken

generated-image (3)

Wat een narcist doet als je hem tegenwerkt: explosieve woede uitgelegd

ANP-540761968

Moeder 'slachtoffer' zaak-Borsato: 'Ik word nerveus als mijn bh-bandje piept'

ANP-533786068

Wolf loopt dwars door Ermelo: "Dier is duidelijk gespannen"

Loading