Inspectie: blinde vlekken in zorg verdachte mesaanval Erasmusbrug

ROTTERDAM (ANP) - In de laatste maanden voor het dodelijke steekincident bij de Erasmusbrug in Rotterdam hadden de instanties verdachte Ayoub M. niet voldoende in beeld. Ze deelden niet al hun informatie over hem met elkaar. Daardoor waren er blinde vlekken in zorg en toezicht. Dit constateren de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een donderdag gepubliceerd rapport.

"Risico's dat hij opnieuw een delict zou kunnen begaan, zijn hierdoor onvoldoende onderkend. Maar een verband met het steekincident is niet vast te stellen", aldus de Inspectie.

Op 19 september vorig jaar stak M. aan de voet van de Erasmusbrug twee willekeurige slachtoffers neer. Een 32-jarige Rotterdammer overleed, een 33-jarige Zwitser raakte ernstig gewond.