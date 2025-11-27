Oud-minister Bruins wordt voorzitter uitzendbrancheclub ABU

LIJNDEN (ANP) - De brancheorganisatie voor uitzendbedrijven ABU draagt oud-minister Bruno Bruins voor als nieuwe voorzitter. Het is de bedoeling dat hij die functie vanaf april bekleedt.

De 62-jarige Bruins is onder andere bekend van zijn tijd als minister voor Medische Zorg in het kabinet-Rutte III. Hij was verantwoordelijk voor grote delen van het coronabeleid aan het begin van de pandemie in 2020. In maart van dat jaar stapte hij op, nadat hij door oververmoeidheid onwel was geworden tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Bruins was eerder bestuursvoorzitter van uitkeringsinstantie UWV. Na zijn periode als bewindspersoon ging hij aan de slag als directeur van de Haagse vervoerder HTM.

"Bruno begrijpt hoe belangrijk werk is voor mensen. Hij ziet de maatschappelijke waarde van onze sector en is enthousiast over de koers die we richting 2030 hebben uitgezet", motiveert ABU-vicevoorzitter Jeroen Driessen de voordracht. Bruins wordt de opvolger van Sieto de Leeuw, die bijna tien jaar voorzitter was.