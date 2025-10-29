FNV na exitpoll: zorgen over sociale zekerheid en publieke sector

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV maakt zich, na de bekendmaking van de exitpoll, zorgen over sociale zekerheid en publieke sectoren. Dat zegt interim-voorzitter Dick Koerselman.

"We hopen dat er met deze uitslag een einde komt aan de zondebokpolitiek van de afgelopen jaren. Toch baart de uitslag ons zorgen. Partijen die nu een meerderheid lijken te hebben, hebben plannen om de sociale zekerheid af te breken en fors te bezuinigen op de publieke taken."

Volgens Koerselman zal de FNV "niet meewerken" aan voorgenomen bezuinigingen op de publieke sectoren, de zorg, het onderwijs, de WW en WIA. "We zagen in de campagne en in de debatten weinig concrete oplossingen voor de problemen waar onze achterban tegenaan loopt. De WW bouwen werkenden samen met hun werkgever op, dat is geen bezuinigingspost. Datzelfde geldt voor de WIA. Er is genoeg geld in Nederland. Wij verwachten dan ook dat de partijen verstandige besluiten nemen over de belastingen: laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen."