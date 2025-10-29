ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vluchtelingenhulporganisatie ASKV: winst D66 'krachtig geluid'

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 23:28
anp291025437 1
AMSTERDAM (ANP) - Het Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen (ASKV) reageert positief op de resultaten van de exitpoll. De vluchtelingenhulporganisatie zegt dat de waarschijnlijke winst van D66 aantoont dat er een "krachtig geluid" bestaat van een Nederland dat "weigert mensen tot zondebok te maken". Dat zou hoop scheppen, maar ook verantwoordelijkheid, zegt ASKV.
"De verkiezingsuitslag laat zien dat Nederland op een kruispunt staat," stelt Erik Rouw, directeur-bestuurder van ASKV. "We zien een brede groep kiezers die menselijkheid en solidariteit wil herstellen. Die stem mag niet genegeerd worden."
Volgens de organisatie stonden de rechten van vluchtelingen de vorige kabinetsperiode onder druk. "Opvanglocaties kwamen steeds meer onder druk te staan en hulp aan ongedocumenteerde mensen werd door politici verdacht gemaakt. Wat we zagen, was geen toevallig falen van beleid maar een bewust systeem van uitsluiting."
ASKV roept D66 en andere partijen op dit te herstellen.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

Loading