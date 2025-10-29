Vluchtelingenhulporganisatie ASKV: winst D66 'krachtig geluid'

AMSTERDAM (ANP) - Het Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen (ASKV) reageert positief op de resultaten van de exitpoll. De vluchtelingenhulporganisatie zegt dat de waarschijnlijke winst van D66 aantoont dat er een "krachtig geluid" bestaat van een Nederland dat "weigert mensen tot zondebok te maken". Dat zou hoop scheppen, maar ook verantwoordelijkheid, zegt ASKV.

"De verkiezingsuitslag laat zien dat Nederland op een kruispunt staat," stelt Erik Rouw, directeur-bestuurder van ASKV. "We zien een brede groep kiezers die menselijkheid en solidariteit wil herstellen. Die stem mag niet genegeerd worden."

Volgens de organisatie stonden de rechten van vluchtelingen de vorige kabinetsperiode onder druk. "Opvanglocaties kwamen steeds meer onder druk te staan en hulp aan ongedocumenteerde mensen werd door politici verdacht gemaakt. Wat we zagen, was geen toevallig falen van beleid maar een bewust systeem van uitsluiting."

ASKV roept D66 en andere partijen op dit te herstellen.