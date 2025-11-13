ECONOMIE
Prijzen aan de pomp naar hoogste niveau van het jaar

Economie
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 16:56
EINDHOVEN (ANP) - Tanken was dit jaar nog niet eerder zo duur als deze week. De landelijke adviesprijs voor benzine heeft donderdag het hoogste punt van het jaar bereikt, meldt consumentencollectief UnitedConsumers. Enkele dagen terug tikte de dieselprijs ook al een jaarrecord aan.
Voor een liter Euro95 staat de adviesprijs van de grote oliemaatschappijen nu op 2,195 euro. De laatste keer dat de adviesprijs zo hoog stond, was in juli vorig jaar. De dieselprijs steeg maandag naar 1,981 euro per liter. Inmiddels is deze wel weer iets teruggezakt, naar 1,977 euro per liter.
Volgens brandstofdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers is er niet één duidelijke reden aan te wijzen voor de pieken. Ontwikkelingen als de boycot van Russische olie en aanhoudende geopolitieke onrust zorgen er volgens hem wel voor dat de olieprijzen redelijk op niveau blijven. Ook zou het kunnen dat grote oliebedrijven de laatste tijd wat meer marge willen pakken aan de pomp.
