FNV noemt stakingsverbod zuur, maar KLM is niet van acties af

HAARLEM (ANP) - Vakbond FNV noemt het "enorm zuur" dat de rechter een staking van grondpersoneel van KLM op Schiphol verbiedt. "We worden beknot in ons stakingsrecht", zegt bestuurder John van Dorland na afloop van het kort geding. De rechter vond de veiligheidsrisico's rond de staking te groot om hem door te laten gaan. Van Dorland waarschuwt dat KLM hiermee nog altijd niet van acties af is. "We beraden ons nu op vervolgstappen", zegt hij.

FNV en vakbond CNV wilden staken om de eis voor koopkrachtbehoud bij grondmedewerkers van KLM kracht bij te zetten. De luchtvaartmaatschappij zelf pleitte voor het bevriezen van de lonen omdat grote kostenbesparingen nodig zijn. "Deze uitslag kent vooral verliezers: er is nog steeds geen verbetering voor medewerkers van KLM Grond. De ongelijkheid is nog steeds groot en de frustratie onder medewerkers groeit juist omdat ze hun recht niet kunnen halen", aldus Van Dorland.