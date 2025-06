Krant: Shell voert gesprekken over overname branchegenoot BP

NEW YORK (ANP) - Olie- en gasconcern Shell is begonnen met verkennende gesprekken over een mogelijke overname van concurrent BP. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Daarmee is er opnieuw een toonaangevend medium dat over deze mogelijke megadeal bericht. Vorige maand stelde persbureau Bloomberg al dat Shell een overname van BP zou overwegen.

Over een samensmelting van de twee Britse concerns gaan al tientallen jaren af en toe geruchten. Het zou een van de grootste deals in de olie-industrie ooit zijn.

Volgens The Wall Street Journal zijn de gesprekken tussen vertegenwoordigers van beide bedrijven in volle gang en overweegt BP de toenadering serieus. Met de overname van BP zou Shell beter in staat zijn om grotere rivalen als ExxonMobil en Chevron het hoofd te bieden.

Beleggers reageerden woensdag direct op het artikel. In de zogeheten nabeurshandel daalden de aandelen van Shell in waarde, terwijl de koers van BP juist opliep.