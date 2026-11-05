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Sony verhoogt winstverwachting door succes van games en films

Economie
door anp
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TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Elektronica- en entertainmentconcern Sony heeft zijn winstverwachting voor het huidige boekjaar verhoogd. Het Japanse bedrijf profiteert van sterke verkopen van games, muziek en films, maakte het concern donderdag bekend.
Sony verwacht nu voor het boekjaar dat loopt tot en met maart een operationele winst van 1,9 biljoen yen, omgerekend 10,9 miljard euro. In het afgelopen kwartaal bedroeg de winst 622,3 miljard yen, aanzienlijk meer dan analisten hadden verwacht. Ook de omzet van 3,43 biljoen yen overtrof de verwachtingen.
De groei werd met name gestuwd door de game- en filmtak in het afgelopen kwartaal. Vooral de film Spider-Man: Brand New Day en de nieuwe PlayStation 5-game Marvel's Wolverine deden het goed. Ook de muziekcatalogus van Michael Jackson trok veel belangstelling. Het aantal streams nam flink toe, mede dankzij de film over de popster. Sony is mede-eigenaar van de muziek van Michael Jackson.
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