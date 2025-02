Scanner De Beers onderscheidt echte diamant van labconcurrent

LONDEN (ANP/AFP) - De Beers, een van de grootste diamantbedrijven ter wereld, heeft maandag een scanner gelanceerd om natuurlijke diamanten van in laboratoria gekweekte exemplaren te onderscheiden. Daarmee doet het bedrijf een poging consumenten warm te laten lopen voor authentieke diamanten, in een tijd dat de vraag naar de kostbare edelstenen sterk is teruggelopen.

De 'DiamondProof', zoals de scanner heet, is een zwart apparaat dat kenmerken detecteert van diamanten "die zich miljarden jaren geleden diep in de aarde hebben gevormd", aldus De Beers. Volgens de Britse onderneming hebben enkele van de grootste juwelierszaken in de Verenigde Staten de scanner al in gebruik.

De diamanthandel heeft moeite om te herstellen sinds de coronacrisis. De markt wordt geconfronteerd met een daling van de bestedingen door consumenten, vooral in China. Tegelijkertijd is er interesse voor goedkopere kunstdiamanten die in laboratoria worden geproduceerd.

Transparantie

Volgens topvrouw Sandrine Conseiller van De Beers is er een "fundamenteel" verschil tussen de twee soorten diamanten. "Natuurlijke diamanten zijn zeldzame, unieke wonderen van de natuur die door hitte, druk en tijd uit de aarde tot ons komen", stelt zij. "We bevinden ons in een nieuw tijdperk van transparantie in de detailhandel, en klanten hebben er recht op te weten wat ze kopen."

Topman Alexander Lacik van de Deense sieradenfabrikant Pandora sprak vorig jaar nog de verwachting uit dat consumenten binnen tien jaar meer kunstdiamanten kopen dan gedolven diamanten. Als argument gaf hij onder andere dat het steeds duurder wordt om sieraden te maken met de echte edelsteen. Eerder meldde Pandora al in de toekomst alleen met labdiamanten te willen werken.