ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Louvre toch gedeeltelijk open ondanks staking

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 12:34
anp171225114 1
PARIJS (ANP/AFP) - Het Louvre gaat woensdag gedeeltelijk open, meldt het management van het Parijse museum aan persbureau AFP. Vakbonden CFDT en CGT stemden woensdag unaniem voor het verlengen van de staking, die ervoor zorgde dat het museum sinds maandag dicht was.
"Niet alle ruimtes zijn toegankelijk, maar het museum gaat open en de eerste bezoekers komen binnen", aldus een woordvoerder.
Medewerkers staken vanwege slechte arbeidsomstandigheden en een hoge werkdruk. Ze vinden dat er te weinig personeel is om de hoge bezoekersaantallen in goede banen te leiden. Het Louvre ligt onder vuur sinds de juwelenroof afgelopen oktober, toen dieven op klaarlichte dag voor 88 miljoen euro aan juwelen konden stelen.
Het ministerie van Cultuur stelde tot nu toe voor de geplande bezuinigingen van 5,7 miljoen euro op het Louvre te annuleren, vacatures te openen voor ontvangst- en beveiligingspersoneel en de salarissen te verhogen. Vakbonden vinden dat de maatregelen tekortschieten.
loading

POPULAIR NIEUWS

13073013_m

Koffie gezond? Wees toch maar voorzichtig, vooral als je tot deze bevolkingsgroep behoort

COMBO - GEZICHTSCAN

Gezichten van sigarettenkopers stiekem gescand in tankstations

IMG_2836

Kamer wil openheid over privébezit koninklijk huis

shutterstock_2508392419

Hyperfocus, humor, creativiteit: dit zijn de verrassende pluspunten van ADHD, volgens onderzoekers

putin_trans_NvBQzQNjv4Bq-LJS7LKjeK9Zr8QxHnNHG1zl6B3R2tC_OSh_9z6T9_w

Poetin scoort met deal perfect eigen doelpunt

gandr-collage (2)

Trumps stafchef Susie Wiles zegt dat de president “een alcoholistische persoonlijkheid” heeft

Loading