Louvre toch gedeeltelijk open ondanks staking

PARIJS (ANP/AFP) - Het Louvre gaat woensdag gedeeltelijk open, meldt het management van het Parijse museum aan persbureau AFP. Vakbonden CFDT en CGT stemden woensdag unaniem voor het verlengen van de staking, die ervoor zorgde dat het museum sinds maandag dicht was.

"Niet alle ruimtes zijn toegankelijk, maar het museum gaat open en de eerste bezoekers komen binnen", aldus een woordvoerder.

Medewerkers staken vanwege slechte arbeidsomstandigheden en een hoge werkdruk. Ze vinden dat er te weinig personeel is om de hoge bezoekersaantallen in goede banen te leiden. Het Louvre ligt onder vuur sinds de juwelenroof afgelopen oktober, toen dieven op klaarlichte dag voor 88 miljoen euro aan juwelen konden stelen.

Het ministerie van Cultuur stelde tot nu toe voor de geplande bezuinigingen van 5,7 miljoen euro op het Louvre te annuleren, vacatures te openen voor ontvangst- en beveiligingspersoneel en de salarissen te verhogen. Vakbonden vinden dat de maatregelen tekortschieten.