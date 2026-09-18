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NYT: FBI stopte samenwerking met Canada deels om 9/11-rel

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 21:05
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WASHINGTON (ANP) - FBI-topman Kash Patel heeft de samenwerking met de Canadese autoriteiten deze maand deels laten stilleggen. Dat zeggen bronnen tegen de krant The New York Times. De aanleiding was onvrede over de manier waarop de Canadese omroep CBC berichtte over de aanslagen van 11 september 2001.
De CBC had journalisten gewezen op de interne richtlijn dat bij berichtgeving over terrorisme duidelijk moest zijn welke expert of autoriteit die gevoelige term gebruikte. Dat lekte uit, met verontwaardiging tot gevolg. Een columnist schreef dat CBC de aanslagen geen terrorisme vond. De omroep stelde zelf dat een verkeerd beeld was ontstaan en paste de richtlijnen aan. Toch stopte volgens bronnen de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk.
Het bevriezen van de samenwerking lijkt volgens de krant maar kort te hebben geduurd en speelde voor zover bekend ook alleen bij de FBI. Er zou vanuit de VS nog zijn aangedrongen op verontschuldigingen, maar onduidelijk is of die er kwamen.
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