FNV teleurgesteld over uitspraak in Uber-zaak, overweegt stappen

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV is teleurgesteld over de uitkomst van het hoger beroep van Uber over vermeende schijnzelfstandigheid van chauffeurs van de taxidienst, maar legt zich er niet zomaar bij neer. FNV kijkt of in cassatie wordt gegaan bij de Hoge Raad en of de bond procedures begint voor individuele chauffeurs.

Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde dinsdag dat zelfstandige taxichauffeurs bij Uber ondernemers zijn. In deze zaak kon niet worden vastgesteld dat de individuele of groepen chauffeurs werken op basis van een arbeidsovereenkomst. De vakbond verwachtte dat het gerechtshof in ieder geval chauffeurs die alleen voor Uber werken, als werknemers zou aanmerken.

FNV zegt dat nu individueel moet worden gekeken of een chauffeur ondernemer of werknemer is. "Dit is geen nee tegen chauffeurs, maar een juridisch obstakel. De rechter zegt niet dat alle chauffeurs zelfstandig zijn. Dat verschil is cruciaal", aldus FNV-bestuurder Amrit Sewgobind.