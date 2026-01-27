Geen uitspraak dinsdag in zaak The Jane-chef Nick Bril

ANTWERPEN (ANP/BELGA) - De rechtbank van Antwerpen doet dinsdag geen uitspraak in de zaak rond de Nederlandse chef-kok Nick Bril. De sterrenchef staat terecht voor het onder invloed veroorzaken van een zwaar ongeval op de parkeerplaats van restaurant The Jane. De rechtbank wil het intoxicatieniveau van Nick Bril op het moment van het ongeval berekenen, meldt Belga.

Bril reed op 8 januari 2024 zijn Britse hulpkok aan op de parkeerplaats van restaurant The Jane in Antwerpen. Het slachtoffer raakte daarbij levensgevaarlijk gewond, lag lange tijd in coma en verloor uiteindelijk beide benen. Bril had twee uur na het ongeval 1,75 promille alcohol in zijn bloed. De rechtbank heeft een deskundige aangesteld om te onderzoeken welke intoxicatiegraad Bril had op het moment dat hij in de wagen stapte.

Daarnaast wordt Bril beschuldigd van het nalaten van hulp aan een persoon in nood, het verlaten van de plaats van een ongeval en het niet onder controle hebben van zijn voertuig. Het OM eiste 1,5 jaar cel, een boete van 4400 euro en een rijverbod van drie maanden tegen Bril. De advocaat van Bril vroeg om vrijspraak voor zijn cliënt.

Het proces gaat op 2 maart verder.