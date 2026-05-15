FNV: tientallen Gall & Gall-winkels dicht door stakingen

door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 7:58
UTRECHT (ANP) - Medewerkers van drankenwinkel Gall & Gall staken vrijdag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Dat meldt vakbond FNV. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft zijn winkels dicht. De vakbond dreigt de komende weken met meer stakingen.
De slijterijketen biedt werknemers een loonsverhoging van 2 procent in mei en nog eens 1 procent in december, volgens FNV. De zondagstoeslag zou worden gehalveerd. De vakbond spreekt van een "flutbod".
FNV waarschuwt de komende weken vaker actie te gaan voeren als er geen nieuw cao-bod komt. "De directie kan nieuwe stakingen heel simpel voorkomen", stelt vakbondsbestuurder Jethro Warbroek. "Kom terug naar de onderhandelingstafel, neem werknemers serieus en doe een redelijk voorstel zodat mensen op z'n minst hun koopkracht behouden."
Bij Gall & Gall werken ongeveer 1800 werknemers, verspreid over ongeveer zeshonderd winkels door heel Nederland.
