TNO ontwikkelt technologie voor recycling zonnepanelen

door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 8:00
DEN HAAG (ANP) - TNO heeft een lasertechnologie ontwikkeld voor de recycling van zonnepanelen. Volgens het onderzoeksbureau kunnen zonnepanelen met de technologie efficiënt en energiezuinig worden ontmanteld en kan meer dan 99 procent van het gebruikte zilver en hoogzuiver silicium worden teruggewonnen.
Zonnepanelen zijn ontworpen om minstens 25 jaar lang mee te gaan en zijn moeilijk te ontmantelen. Glas, zonnecellen en andere componenten zijn stevig met elkaar verbonden met lijm, waardoor traditionele recyclingmethoden vaak grof en inefficiënt zijn. Met de technologie van TNO verwijdert een laser de hechting tussen de lijm en de zonnecel, zodat de verschillende lagen gecontroleerd losgemaakt kunnen worden en de materialen kunnen worden gescheiden.
Volgens Mirjam Theelen, onderzoeksleider bij TNO, speelt de technologie naast recycling in op toenemende schaarste aan grondstoffen en kan de lasertechnologie een "goudmijn aan grondstoffen" opleveren. Tegen 2030 wordt volgens Theelen in Europa een aanzienlijke hoeveelheid afgedankte zonnepanelen verwacht.
