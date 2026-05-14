We zijn massaal vrij met Hemelvaart, maar weten niet precies waarom

Samenleving
door Désirée du Roy
donderdag, 14 mei 2026 om 9:33
Voor veel Nederlanders betekent Hemelvaartsdag vooral één ding: een vrije donderdag. Uitslapen of juist dauwtrappen, festivals bezoeken, een lang weekend weg of traditiegetrouw slenteren over de meubelboulevard. Maar waar draait Hemelvaart eigenlijk om? En waarom ligt half Nederland stil?
Hemelvaartsdag is een christelijke feestdag die precies veertig dagen na Pasen wordt gevierd. Volgens de Bijbel is het de dag waarop Jezus Christus opsteeg naar de hemel, nadat hij was opgestaan uit de dood. Dat moment wordt beschreven in het Bijbelboek Handelingen. Tien dagen later volgt vervolgens Pinksteren.

Minivakantie

Hoewel de religieuze betekenis voor veel Nederlanders naar de achtergrond is verdwenen, blijft de dag opvallend populair. Vooral omdat Hemelvaart altijd op een donderdag valt en veel mensen de vrijdag vrij nemen. Resultaat: een mini-vakantie van vier dagen. Campings zitten vol, luchthavens draaien overuren en festivals profiteren volop van het lange weekend.
En dan is er nog een oer-Hollandse traditie: dauwtrappen. Vroeg opstaan om in alle vroegte te wandelen of fietsen door de natuur. Ooit een religieuze gewoonte, tegenwoordig vooral een activiteit voor fanatieke gezinnen en mensen die zichzelf om 06.00 uur opmerkelijk energiek vinden.

Tuincentra

Ook winkels spelen handig in op de vrije dag. Tuincentra en meubelboulevards trekken duizenden bezoekers extra die ineens besluiten dat ze een nieuwe loungeset nodig hebben.
Achter die vrije donderdag schuilt dus een eeuwenoude religieuze traditie. Al draait het voor veel Nederlanders vooral om ontspanning, dagjes uit en een extra lang weekend.

