ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FNV-voorman Spekman noemt oproep minister Vijlbrief 'echt onzin'

Economie
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 14:51
anp040926147 1
ROTTERDAM (ANP) - FNV-voorzitter Hans Spekman vindt de uitnodiging van minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) om in gesprek te gaan over de toekomst van de sociale zekerheid "echt onzin". Dat zei de voorman tijdens de stakingsbijeenkomst van havenwerkers. Minister Vijlbrief deed vrijdagochtend een hernieuwde oproep aan de vakbonden om te komen praten.
"Wat is dat voor flapdrol? Sorry hoor", zei Spekman toen hem de oproep van Vijlbrief werd voorgelegd. "Hij weet natuurlijk dat dit niet voldoende is. Hij probeert mooie sier te maken. Zij hebben met het kabinet prutswerk geleverd."
De havenstaking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Het minderheidskabinet heeft een deel van de bezuinigingen geschrapt of met een jaar uitgesteld. Maar dat is voor Spekman niet voldoende. "Wij moeten zorgen dat de sociale zekerheid blijft bestaan. Deze strijd gaan wij niet verliezen", zei hij tegen de aanwezige havenwerkers.
loading

POPULAIR NIEUWS

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Vattenfall rekent nu €1,70 per kuub gas, en bij 44 van de 53 contracten steeg de prijs in één week: dit moet je weten voor 1 oktober

194151707_l

Eigen risico gaat een jaar later omhoog, maar je zorgpremie stijgt in 2027 alsnog fors: zoveel betaal je meer per maand

77642658_m

Deze stad heeft het meest te lijden onder massatoerisme

shutterstock_2272500187

Waarom die prop aluminiumfolie in de vaatwasser je bestek niet gaat redden

shutterstock_2679156659

Creditcard opzeggen door je nieuwe betaalpas? Zoveel bespaar je per jaar, en dit is wat je ervoor inlevert

kringen-header-3x2

Deze 5 signalen verraden dat je nooit echt emotioneel volwassen werd

Loading