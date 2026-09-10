FNV: vrijdag duizenden stakers metaal en bouw om kabinetsplannen

UTRECHT (ANP) - Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid, meldt vakbond FNV. De meeste stakers hebben zich aangemeld in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord, waar respectievelijk 1500 en 1300 stakers zich hebben aangemeld. Het gaat om voorlopige aantallen.

Voor metaal- en bouwbedrijven in de regio Eindhoven is het afwachten wat de impact is, laten chipmachinemaker ASML uit Veldhoven en truckfabrikant DAF weten. Werknemers die gaan staken zijn niet verplicht dit vooraf te melden.

De stakers in Velsen-Noord verzamelen zich op het terrein van de Tata Steel Academy. Maar medewerkers van de staalfabrikant staken niet, zegt FNV. Tata Steel laat zelf ook weten dat het geen impact van de actie verwacht.

Regio Rotterdam

In de regio Rotterdam worden 400 stakers verwacht en in Friesland zijn er zo'n 300 stakers, volgens de vakbond. Voor de stakers worden bijeenkomsten georganiseerd. Onder meer bij de vestiging van scheepsbouwer Damen in Harlingen wordt gestaakt, stelt FNV. Een woordvoerder van Damen laat weten nog geen inschatting te kunnen maken van de impact.

Ook in Zwolle is er een actie, maar FNV kan nog niet zeggen hoeveel stakers zich daarvoor hebben aangemeld.

De vakbonden FNV, CNV en VCP voeren de eerste twee weken van september actie tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Woensdag lag het openbaar vervoer nagenoeg plat door een landelijke staking en eerder legden ook havenwerkers het werk neer.

Gelekte plannen

Uit gelekte plannen blijkt dat het kabinet een deel van de bezuinigingen heeft geschrapt of met een jaar heeft uitgesteld. Dat is voor de vakbonden echter niet voldoende; zij willen alle bezuinigingen van tafel.

"We staken tegen de afbraakplannen van VVD, CDA en D66, niet tegen werkgevers. Overigens zijn er ook werkgevers die juist ruimte bieden voor actie. We kiezen voor een breed palet aan acties zodat goed zichtbaar is dat mensen in het hele land en in meerdere sectoren boos zijn over de afbraakplannen van het kabinet", stelt de woordvoerster van FNV.

Maandag is er nog een zichtbaarheidsactie bij het ziekenhuis HMC Westeinde in Den Haag. Dat is voorlopig de laatste actie van de bonden. Nieuwe stakingen worden echter niet uitgesloten, maar de vakbonden wachten eerst Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) af.