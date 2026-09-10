Trump belooft miljoen Amerikanen compensatie voor Obamacare

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering zegt bijna 1 miljoen burgers geld terug te geven dat ze te veel zouden hebben betaald aan hun zorgverzekering, beter bekend als Obamacare. Ze krijgen per persoon 500 dollar (430 euro) terug, aldus het Witte Huis.

De regering van president Donald Trump claimt dat Amerikanen onder de regering van Joe Biden te veel betaalden voor zogenoemde gebruikerskosten. Biden had voorgesteld om dit fonds te gebruiken om anticonceptiemiddelen gratis aan te bieden aan mensen die daar nog niet voor verzekerd waren, maar de Republikeinen stemden tegen.

Obamacare werd in 2010 opgezet om meer Amerikanen te verzekeren tegen hoge ziektekosten. Trump wilde in zijn eerste termijn al van het programma af, maar kon het niet formeel afschaffen. Nu wil hij de manier van verzekeren hervormen.

De uitbetalingen van de compensaties moeten in oktober plaatsvinden, voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november.