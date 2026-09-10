Breda staat tweede op de wereldlijst van groenste steden, Amsterdam blijft ver achter

Loop op een hete zomerdag door Breda en daarna door een Amsterdamse woonstraat, en u voelt binnen tien minuten verschil. Dat verschil zit niet in het aantal parken, en zelfs niet in het totale aantal bomen : Amsterdam heeft er ongeveer een miljoen. Toch eindigt Breda op een wereldranglijst van stadsgroen bijna bovenaan, en Amsterdam nergens in de buurt. De verklaring ligt op ooghoogte.

Wat deze ranglijst eigenlijk meet

De Green View Index telt geen bomen en meet geen parkoppervlak. Hij scant straatbeelden en berekent hoeveel groen een voetganger vanaf de stoep daadwerkelijk ziet. Een stad met grote parken aan de rand kan dus laag scoren, terwijl een stad met volwassen laanbomen in gewone woonstraten hoog uitkomt.

Een park om de hoek koelt uw straat niet af. Een boom voor uw raam wel.

Breda tweede, Amsterdam zestiende

Tampa voert de lijst van 34 onderzochte steden aan met 36,1 procent. Breda deelt de tweede plaats met Singapore.

Plek Stad Green View Index 1 Tampa (VS) 36,1% 2 Breda (NL) 29,3% 3 Singapore 29,3% 4 Oslo (NO) 28,8% 5 Sydney (AU) 25,9% 6 Vancouver (CA) 25,9% 7 Montreal (CA) 25,5% 8 Cambridge (VS) 25,3% 9 Xalapa (MX) 24,0% 10 Durban (ZA) 23,7%

Amsterdam staat zestiende met 20,6 procent, ruim onder Frankfurt en Genève. Londen staat met 12,7 procent ver onderaan. Breda werkt al jaren aan die groene reputatie en kreeg in mei 2025 als eerste stad in Nederland en de Europese Unie de titel National Park City.

Waarom straatbomen meer doen dan een park

Het gaat niet alleen om aanzien. Onder een bladerdak kan de stralingswarmte tientallen graden lager liggen dan in de volle zon, en door verdamping verlagen bomen de luchttemperatuur meetbaar. Dat effect werkt alleen daar waar de boom staat: in de straat zelf, boven het asfalt en de stoeptegels waar de warmte blijft hangen.

Groen op de kaart is iets anders dan groen boven uw hoofd.

Wat u ermee kunt

Kijk in uw eigen straat omhoog in plaats van naar de plattegrond. Ziet u vanaf de stoep nauwelijks bladeren, dan is uw buurt warmer dan het stadsgemiddelde suggereert.

Verdwijnt er een volwassen boom, vraag dan bij de gemeente na of er herplant tegenover staat. Een nieuwe boom heeft tientallen jaren nodig om hetzelfde schaduwvlak te leveren.

Een gevelplant, een boom in de voortuin of een tegel eruit helpt op straatniveau meer dan een extra plantsoen op tien minuten lopen.

Zo werkt de meting

De Green View Index loopt van 0 tot 100 en schat het aandeel bladerdak dat op straatbeelden zichtbaar is. De methode dekt alleen steden met bruikbaar beeldmateriaal, en de onderliggende meting bestaat sinds eind 2016. Het is dus een vergelijking tussen de opgenomen steden op ooghoogte, geen actuele wereldranglijst van alle steden.

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