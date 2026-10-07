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FNV: wij voelen geen opgave om bezuiniging sociale zaken te halen

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Vakbond FNV voelt geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen te halen in de onderhandelingen met het kabinet over de sociale zekerheid, zei voorzitter Hans Spekman na afloop van een gesprek op het Catshuis. Hij wil praten over verbeteringen van de uitkeringen voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid en sluit niet uit dat dit geld gaat opleveren. "Maar wij hoeven niet aan een opdracht te voldoen."
Volgens Spekman werd dit ook erkend aan tafel, waar hij sprak met onder anderen premier Rob Jetten en minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken). Vorige week zei minister Eelco Heinen (Financiën) nog dat de vakbonden dachten zelfs nog meer geld te kunnen besparen dan het kabinet zelf voor ogen had. Spekman ontkent dat hij dit heeft gezegd.
Het kabinet wil in het voorjaar al een paar punten hebben afgesproken. Spekman zei dat hij vooral een zorgvuldig proces wil. Over enkele weken spreken het kabinet en de bonden verder.
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