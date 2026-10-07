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Vakbonden gaan vrijdag acties in streekvervoer aankondigen

Samenleving
door anp
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UTRECHT (ANP) - Vakbonden FNV en CNV gaan vrijdag acties in het streekvervoer aankondigen omdat een ultimatum aan de werkgevers over cao-onderhandelingen is verlopen. De bonden hadden gezegd dat als er geen gehoor zou worden gegeven aan dat ultimatum, er vanaf de week van 12 oktober acties zouden komen.
FNV-onderhandelaar Marijn van der Gaag en CNV-onderhandelaar Niels Rook willen niet zeggen wat voor acties dan om vrijdag 12.00 uur aangekondigd worden. De bonden hadden eerder gezegd te denken aan één stakingsdag per week tot aan de kerst.
Het ultimatum aan de Vereniging van Werkgevers in het Openbaar Vervoer (VWOV) verliep woensdag. De onderhandelingen over een nieuwe cao in het openbaar vervoer liepen in juli vast. De huidige cao is eind juni verlopen. De cao openbaar vervoer geldt voor ongeveer 13.000 werknemers van onder meer Arriva, Qbuzz, Keolis en Transdev. Het gaat dan vooral om buschauffeurs.
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