FNV wil 5,5 procent loonsverhoging plus 80 euro komend cao-jaar

UTRECHT (ANP) - FNV gaat het komende cao-jaar inzetten op een loonsverhoging van 5,5 procent plus 80 euro. De vakbond kiest ervoor om een deel van de loonsverhoging in euro's te eisen. "Hiermee gaan de laagste inkomens er meer op vooruit dan de hoogste", legt arbeidsvoorwaardencoördinator van FNV Jacqie van Stigt uit.

In het huidige seizoen, dat nog tot 1 december loopt, eist de vakbond een loonsverhoging van 6 procent. De grootste vakbond van Nederland spreekt opnieuw van een stevige looneis, maar stelt dat de omstandigheden daar ook om vragen. "We zien dat de inflatie stijgt en nog steeds bovengemiddeld hoog is, de arbeidsproductiviteit stijgt, de winsten van bedrijven zijn hoog en de arbeidsmarkt is nog steeds krap", zegt Van Stigt.

Onderdeel van de looneis is automatische prijscompensatie, dat houdt in dat de inflatie automatisch wordt gecompenseerd in de lonen. Die compensatie zit in de eis van 5,5 procent. Verder heeft de vakbond dit cao-jaar extra aandacht voor gelijk loon voor gelijk werk en wil de bond de loonkloof tegengaan.

AI

Daarnaast wil FNV tijdens de cao-onderhandelingen praten over de toepassing van AI op de werkvloer. "We zien dat er wereldwijd miljarden gepompt worden in de verdere ontwikkeling van AI en ook in Nederland gaat het een steeds grotere rol spelen op de werkvloer. Onze leden zien daarbij dat het de werkdruk vooral verhoogt en als excuus wordt aangegrepen om te reorganiseren. Het invoeren van nieuwe technologie moet daarom in goede banen worden geleid, waarbij 'mens voor machine' gaat", stelt Van Stigt.

Vakbond CNV kwam vrijdag al met zijn looneis en zet in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5 procent. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland maakten zondag bij het televisieprogramma WNL Op Zondag duidelijk daar niet in mee te willen gaan. "De lasten voor bedrijven zijn enorm gestegen, de rek is eruit", zei voorzitter van MKB-Nederland Marijke Vuik.