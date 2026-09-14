ECB-bestuurder Schnabel bezorgd om stijgende energieprijzen

BERLIJN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De almaar stijgende energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zijn zorgwekkend. Dat heeft bestuurder Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank (ECB) maandag gezegd op een evenement in Berlijn. Door die stijgende prijzen kan de inflatie nog verder aangewakkerd worden.

De olieprijzen zijn door het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten naar de hoogste niveaus sinds mei gestegen en de Europese gasprijs staat op het hoogste punt sinds eind 2022. "De meest recente energieprijsontwikkelingen zijn vrij zorgwekkend", aldus Schnabel. Ze wees daarbij ook op de lage gasvoorraden in Europa en de concurrentie om vloeibaar gemaakt aardgas (lng) met kopers uit Azië.

Vorige week kwam de ECB nog met de tweede renteverhoging van dit jaar om de inflatie aan te pakken. Als de inflatie nog verder oploopt, kan de ECB geneigd zijn de rente nog verder te verhogen.