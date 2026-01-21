ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FNV wil dat EU handhaaft op invoering minimumlooneisen Nederland

Economie
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 8:58
anp210126066 1
UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV gaat een verzoek aan de Europese Commissie sturen om te handhaven op de Nederlandse invoering van de Europese richtlijn over minimumlonen. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een voorstel om die richtlijn te vertalen naar Nederlandse wetgeving. Maar dat voorstel voldoet niet aan de eisen, zegt FNV.
De Europese richtlijn stelt eisen aan uitzonderingen op het reguliere minimumloon. Het Nederlandse minimumjeugdloon en de inhouding op het minimumloon voor de huisvesting van arbeidsmigranten voldoen daar volgens de vakbond niet aan. "Deze Europese wet geeft werknemers het recht op betere minimumloonbescherming. We laten het kabinet niet zomaar wegkomen met een dikke onvoldoende", zegt de tijdelijke FNV-voorzitter Dick Koerselman.
De Europese Commissie kan een inbreukprocedure starten als de Commissie vindt dat Nederland zich niet aan het EU-recht houdt. FNV stelt dat Nederland een van de laatste EU-landen is die de richtlijn voor minimumlonen nog niet had ingevoerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

FSF113_1

Deze twee alledaagse etenswaren vergroten je kans op kanker, waarschuwen oncologen

195647-4

Beste lippenstiften volgens Bild: betaalbare winnaar met luxe prestaties

shutterstock_2696474823

Generatie ‘slow sex’: zijn jongeren echt preutser geworden?

ANP-307829661

Hoe weet je of je moet doorgaan of stoppen? Drie signalen

anp200126178 1

Trumpslump: Wall Street hard omlaag na tariefdreiging Trump om Groenland

anp200126148 1

Opstand in PVV, zeven Kamerleden verlaten fractie: 'Verkiezingen verloren omdat Wilders geen zin had'

Loading