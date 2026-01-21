FNV wil dat EU handhaaft op invoering minimumlooneisen Nederland

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV gaat een verzoek aan de Europese Commissie sturen om te handhaven op de Nederlandse invoering van de Europese richtlijn over minimumlonen. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een voorstel om die richtlijn te vertalen naar Nederlandse wetgeving. Maar dat voorstel voldoet niet aan de eisen, zegt FNV.

De Europese richtlijn stelt eisen aan uitzonderingen op het reguliere minimumloon. Het Nederlandse minimumjeugdloon en de inhouding op het minimumloon voor de huisvesting van arbeidsmigranten voldoen daar volgens de vakbond niet aan. "Deze Europese wet geeft werknemers het recht op betere minimumloonbescherming. We laten het kabinet niet zomaar wegkomen met een dikke onvoldoende", zegt de tijdelijke FNV-voorzitter Dick Koerselman.

De Europese Commissie kan een inbreukprocedure starten als de Commissie vindt dat Nederland zich niet aan het EU-recht houdt. FNV stelt dat Nederland een van de laatste EU-landen is die de richtlijn voor minimumlonen nog niet had ingevoerd.