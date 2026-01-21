Frankrijk wil NAVO-oefening in Groenland

PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk is voorstander van een NAVO-oefening in en rond Groenland, zegt president Emmanuel Macron. Zijn land zou klaarstaan om daaraan deel te nemen.

Frankrijk stuurde vorige week al militairen naar Groenland voor een verkenningsmissie. Zij bereidden een oefening met meerdere Europese landen voor, maar die vindt niet officieel in NAVO-verband plaats. Dat ligt gevoelig omdat zowel Denemarken, waar Groenland onder valt, als de Verenigde Staten lid zijn van de alliantie. De VS willen Groenland inlijven, maar Denemarken en Groenland verzetten zich daartegen.

De Amerikaanse president Donald Trump zegt zich zorgen te maken over de veiligheid van het Noordpoolgebied. De Europese bondgenoten willen door middel van oefeningen en een versterkte militaire aanwezigheid laten zien dat ze die zorgen serieus nemen.

Denemarken en Groenland hebben bij de NAVO ook al gevraagd om een zogeheten Arctic Sentry (Noordpoolschildwacht), een militaire missie om het eiland te beschermen.