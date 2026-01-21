ECONOMIE
Vanaf weekend mogelijk schaatsen in noorden, verwacht Weeronline

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 9:00
anp210126067 1
HOUTEN (ANP) - In het weekend kunnen mogelijk de schaatsen aan in het noorden van het land, verwacht Weeronline. Vanaf donderdag wordt het in het noordoosten steeds kouder, met overdag maximaal 1 of 2 graden. In de nachten vriest het licht tot matig. Begin volgende week neemt de kans op "schaatspret" ook in het oosten toe.
"Omdat de watertemperatuur momenteel nog laag is, kan er makkelijk ijs worden gevormd, maar de wind kan ook een spelbreker zijn", meldt het weerbureau. Bij krachtige wind komt het water in beweging en is ijsvorming lastiger. De oostenwind neemt naar verwachting toe. Dit maakt "de kans op grootschalige schaatspret klein". Maar op een ondergelopen weiland of op een opgespoten baan kan begin volgende week "zeker" worden geschaatst.
In de rest van het land is schaatsen waarschijnlijk niet mogelijk. Vanaf zaterdag gaat de temperatuur in het hele land omlaag en kan het in de nachten een graadje vriezen, "maar dit zal zeer waarschijnlijk niet voldoende zijn voor het creëren van een mooie ijsvloer", aldus Weeronline.
