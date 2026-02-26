Fondsen: voorlopig geen lagere pensioenen in nieuw stelsel

AMSTERDAM (ANP) - Pensioenfondsen rekenen er voorlopig niet op dat gepensioneerden veel minder geld krijgen in het nieuwe stelsel als het slechter gaat met de economie. Dit heeft voorzitter Ger Jaarsma van de Pensioenfederatie donderdag gezegd tijdens een bijeenkomst over de overstap naar het nieuwe stelsel.

In het nieuwe pensioenstelsel bewegen de pensioenen meer mee met de economie. Als die er goed voor staat, kunnen de pensioenen wat meer omhoog. Als het slechter gaat, kunnen de pensioenen juist dalen.

Jaarsma maakt zich echter weinig zorgen dat dit laatste gebeurt. Dat heeft te maken met de hogere dekkingsgraden van fondsen. Die geven aan in hoeverre een fonds genoeg vermogen heeft om toekomstige pensioenen te betalen.

"Doordat in het afgelopen jaar de rente en de dekkingsgraden stegen, hadden pensioenfondsen veel geld in pot om de solidariteitsreserve maximaal te vullen", lichtte hij toe aan het ANP. Daardoor kunnen fondsen volgens hem voorkomen dat gekort moet worden op pensioenen als het slechter gaat op de financiële markten.