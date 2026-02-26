ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten ziet weinig ruimte om hypotheekrenteaftrek af te bouwen

Samenleving
door Redactie
donderdag, 26 februari 2026 om 13:47
bijgewerkt om donderdag, 26 februari 2026 om 14:24
anp260226128 1
De kans is klein dat pogingen om de hypotheekrenteaftrek verder af te bouwen op iets uitlopen, zei premier Rob Jetten in het debat over de regeringsverklaring. "Er is geen ruimte om daar de komende tijd heel uitvoerig over te filosoferen. Of ja, er is altijd ruimte om te filosoferen, maar de kans dat daar dan uit wordt gekomen is echt beperkt."
GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver vroeg Jetten naar ruimte om vermogens of bedrijfswinsten meer te belasten zodat burgers minder van hun inkomen kwijt zijn. Jetten begon toen uit zichzelf over de hypotheekrenteaftrek. D66 en CDA pleitten in de verkiezingscampagne voor verdere afbouw van deze regeling die huizenbezitters bevoordeelt, maar in het coalitieakkoord verandert er niets aan. Voor de VVD was verdere afbouw juist een breekpunt.
Over sommige onderwerpen is in de coalitieonderhandelingen "overduidelijk geen overeenstemming bereikt", aldus Jetten. De afbouw van de hypotheekrenteaftrek is zo'n onderwerp. "We hebben er bewust voor gekozen om dat niet te doen."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 410606406

We verbranden veel minder calorieën dan 30 jaar geleden: hoe kan dat?

shutterstock 2251884047

10 tips om een relatie op te bouwen die tegen een stootje kan

e21bdfac-182e-4bc8-bbf3-744f239504ea

Fergie leefde als een koningin

download

Amerikaanse overheid heeft pijnlijke gegevens over Trump en verkrachting laten verdwijnen, zegt de New York Times

ANP-551765180

Ruzie in BBB gaat verder

147925539_m

Wat gebeurt er als je stopt met roken?

Loading