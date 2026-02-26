Jetten ziet weinig ruimte om hypotheekrenteaftrek af te bouwen

De kans is klein dat pogingen om de hypotheekrenteaftrek verder af te bouwen op iets uitlopen, zei premier Rob Jetten in het debat over de regeringsverklaring. "Er is geen ruimte om daar de komende tijd heel uitvoerig over te filosoferen. Of ja, er is altijd ruimte om te filosoferen, maar de kans dat daar dan uit wordt gekomen is echt beperkt."

GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver vroeg Jetten naar ruimte om vermogens of bedrijfswinsten meer te belasten zodat burgers minder van hun inkomen kwijt zijn. Jetten begon toen uit zichzelf over de hypotheekrenteaftrek. D66 en CDA pleitten in de verkiezingscampagne voor verdere afbouw van deze regeling die huizenbezitters bevoordeelt, maar in het coalitieakkoord verandert er niets aan. Voor de VVD was verdere afbouw juist een breekpunt.

Over sommige onderwerpen is in de coalitieonderhandelingen "overduidelijk geen overeenstemming bereikt", aldus Jetten. De afbouw van de hypotheekrenteaftrek is zo'n onderwerp. "We hebben er bewust voor gekozen om dat niet te doen."