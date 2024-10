RSI- en rugklachten domineren lijst van beroepsziekten in Nederland

We horen tegenwoordig zo vaak berichten over mensen met een burn-out, dat je haast zou vergeten dat er ook nog heel wat andere beroepsziekten zijn. Uit de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2023 blijkt dat RSI-klachten en rugproblemen nog altijd een groot probleem vormen. Meer dan elf procent van de werkende mensen tussen 15 en 75 jaar kampt met één van deze problemen. Dat percentage is veel hoger dan op vrijwel alle andere beroepsziekten van toepassing is.

Onzorgvuldig handelen

Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor een gezonde werkplek waar je plezierig kunt werken. Toch gaat het ondanks dat op veel werkplekken mis doordat het personeel het zelf niet zo nauw neemt met de regels. Door onzorgvuldig handelen loop je een groter risico op lichamelijke klachten. Als je weet waar je precies op moet letten, kun je die klachten vrij eenvoudig helpen voorkomen. Een simpel voorbeeld is de computermuis. Als je vaak met computers werkt, is het verstandig om te kiezen voor een ergonomische muis die geheel gevormd is naar je hand en je als het ware dwingt om je pols, arm en schouder in een meer natuurlijke houding te brengen. Hierdoor voorkom je de bekende muisarm, één van de meest voorkomende RSI-klachten.

Optimaal zitcomfort

Een ander aandachtspunt voor mensen met zittend werk is de zithouding. In hoeverre is jouw bureaustoel verstelbaar? Goede ergonomische bureaustoelen kun je niet alleen in hoogte verstellen, maar hebben vaak ook verstelbare armleggers en soms zelfs een mogelijkheid om de lendensteun te verstellen. Hierdoor ben je veel beter in staat om de stoel helemaal aan te passen aan jouw lichaam. Vergeet daarbij ook niet om de hoogte van je beeldscherm af te stellen op jouw ooghoogte. Het is de bedoeling dat je recht vooruit naar je beeldscherm kijkt en niet met een gebogen hoofd. Alleen op die manier kun je ervoor zorgen dat je lichaam in een zo natuurlijk mogelijke houding blijft, waardoor je nek- en rugklachten helpt te voorkomen.

Minder klachten door goede preventie

Ruim een kwart eeuw geleden steeg het aantal RSI-klachten in ons land explosief. Sindsdien is er veel gebeurd. Er kwam steeds meer aandacht voor ergonomisch werken en preventiecampagnes hebben ervoor gezorgd dat meer mensen zich bewust werden van de gevaren. Toch zijn we er nog lang niet, want ruim elf procent is natuurlijk nog steeds een veel te hoog percentage.