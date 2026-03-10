Fors meer omzet bouwbedrijf Dura Vermeer door grote vraag

ROTTERDAM (ANP) - Bouwbedrijf Dura Vermeer heeft vorig jaar flink meer omzet behaald dankzij een sterke vraag naar nieuwe woningen en infrastructuurprojecten. Volgens het familiebedrijf uit Rotterdam, dat vorig jaar zijn 170-jarig bestaan vierde, steeg de jaaromzet met 24 procent tot 2,6 miljard euro. Daarbij ging de nettowinst met bijna 50 procent omhoog tot ruim 90 miljoen euro.

Dura Vermeer zegt dat bij alle drie divisies groei was te zien. Met name de divisie Bouw en Vastgoed deed het goed, met een omzetstijging van 37 procent tot bijna 1,4 miljard euro. Volgens Dura Vermeer werden vorig jaar 2727 nieuwbouwwoningen opgeleverd en 992 woningen gerenoveerd. Daarnaast werden 1450 zelf ontwikkelde woningen verkocht.

Bij de divisie Infra stegen de inkomsten met meer dan 12 procent tot 1,1 miljard euro. Dura Vermeer was onder meer actief met projecten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma, zoals Stadsdijken Zwolle en opdrachten in het energiesegment.