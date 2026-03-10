ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vertrouwen producenten daalt in februari

Economie
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 8:00
anp100326048 1
DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van Nederlandse fabrikanten is in februari verslechterd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Producenten waren volgens het CBS in de maand voorafgaand aan de oorlog in het Midden-Oosten vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid. Ook het oordeel over de orderpositie verslechterde, terwijl het oordeel over de voorraden gereed product verbeterde.
Het producentenvertrouwen verslechterde van plus 0,8 in januari naar min 1,1 in februari. Het vertrouwen bleef in februari wel boven het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar van min 1,3. In oktober 2021 bereikte het vertrouwen de hoogste waarde (plus 10,5) en in april 2020 werd de laagste waarde (min 31,5) genoteerd.
Vooral producenten in de metaalindustrie en in de voedings- en genotmiddelenindustrie waren in februari negatiever. Producenten in de elektrotechnische en machine-industrie waren het meest positief, terwijl fabrikanten in de textiel-, kleding- en lederindustrie het meest negatief waren.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

img 9554

Maagartsen over de 4 dingen die ze niet (of zelden) eten

shutterstock 2487538657

We gapen niet omdat onze hersens zuurstof willen. Maar waarom dan wel?

249336134_m

Diëtist legt uit: “Mayonaise is gezonder dan je denkt”

173511020_m

Vergeet Londen of Berlijn: dit is de stad die we allemaal willen bezoeken dit jaar

generated-image (5)

Waarom we van de verkeerde dieren houden

Loading