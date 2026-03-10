Vertrouwen producenten daalt in februari

DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van Nederlandse fabrikanten is in februari verslechterd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Producenten waren volgens het CBS in de maand voorafgaand aan de oorlog in het Midden-Oosten vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid. Ook het oordeel over de orderpositie verslechterde, terwijl het oordeel over de voorraden gereed product verbeterde.

Het producentenvertrouwen verslechterde van plus 0,8 in januari naar min 1,1 in februari. Het vertrouwen bleef in februari wel boven het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar van min 1,3. In oktober 2021 bereikte het vertrouwen de hoogste waarde (plus 10,5) en in april 2020 werd de laagste waarde (min 31,5) genoteerd.

Vooral producenten in de metaalindustrie en in de voedings- en genotmiddelenindustrie waren in februari negatiever. Producenten in de elektrotechnische en machine-industrie waren het meest positief, terwijl fabrikanten in de textiel-, kleding- en lederindustrie het meest negatief waren.