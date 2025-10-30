ECONOMIE
Russisch olieconcern Lukoil verkoopt buitenlandse tak aan Gunvor

Economie
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 10:04

MOSKOU (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De grote Russische olieproducent Lukoil verkoopt zijn buitenlandse bezittingen aan oliehandelaar Gunvor. Daarmee buigt het Russische concern voor onlangs aangekondigde Amerikaanse sancties in verband met de Russische oorlogsagressie in Oekraïne.
Lukoil zei maandag al dat het zijn internationale bezittingen van de hand wilde doen. Vervolgens deed Gunvor, een internationaal concern met hoofdkantoor in Zwitserland, een bod.
De Europese Unie kwam vorige week ook met een nieuw sanctiepakket, maar liet daarbij Lukoil buiten schot. Hoelang dat zo zou blijven, was wel de vraag. Nederland pleitte er vrijdag voor dat de EU de Amerikaanse en Britse sancties tegen Russische oliebedrijven kopieert om de druk op Rusland op te voeren.
Als de EU Lukoil eveneens op een zwarte lijst zou zetten, zou dat mogelijk ook gevolgen hebben voor Nederlandse activiteiten. In ons land zijn tientallen Lukoil-tankstations. Veel details over de verkoop aan Gunvor zijn nog niet bekend.
