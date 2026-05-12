Fors verlies voor AEX, Prosus grootste daler

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is dinsdag met een flink verlies de handel uitgegaan. Onzekerheid over het staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran drukte de stemming op het Damrak. De Amerikaanse president Donald Trump zei dat het bestand "aan een zijden draadje" hangt. Volgens Iran mislukt het vredesproces als de VS niet akkoord gaan met een Iraans vredesvoorstel.

De AEX eindigde 1,6 procent lager op 999,44 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op het Damrak, sloot 1,2 procent lager op 1039,38 punten. Verder in Europa was de stemming op de beursvloeren ook negatief. Frankfurt, Londen en Parijs noteerden bij het slot van de handelsdag minnen tot 1,6 procent.

Prosus eindigde onderaan de hoofdfondsen met een min van 6,3 procent. De techinvesteerder kwam met de jaarcijfers, die bij beleggers niet in de smaak vielen. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen de doelstellingen voor het boekjaar, dat liep tot 1 april, gehaald.