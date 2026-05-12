ASML en vakbonden willen minder gedwongen ontslagen

VELDHOVEN (ANP) - ASML en de vakbonden zijn een sociaal plan overeengekomen. Daarin is het uitgangspunt volgens alle partijen om zoveel mogelijk gedwongen ontslagen bij het bedrijf te voorkomen. De chipmachinemaker kondigde eind januari aan dat zo'n 1700 medewerkers met managementbanen ontslagen zouden worden. Dat aantal kan nog "honderden mensen" lager uitvallen, zegt een woordvoerster van ASML dinsdag.

In het sociaal plan dat ASML en de vakbonden FNV, CNV, De Unie en VHP2 zijn overeengekomen, staat onder meer dat het bedrijf getroffen collega's van werk naar werk wil ondersteunen. Als dat niet mogelijk is, zal ASML ondersteuning bieden bij het vinden van een andere baan. Werknemers die uit dienst gaan, krijgen een vergoeding mee ter waarde van een bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar bij de chipmachinemaker.

Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de vakbondsleden. Volgens vakbond De Unie biedt het sociaal plan een goede basis voor de medewerkers.