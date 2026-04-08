Forse winst voor beurs in Amsterdam dankzij gevechtspauze Iran

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is met een forse winst gesloten. Ook de graadmeters van andere Europese beurzen eindigden aanzienlijk hoger, wat wijst op opluchting onder beleggers over de aankondiging van een staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran.

De AEX-index won 3,2 procent tot 1003,20 punten. De MidKap steeg 3,4 procent tot 1001,72 punten en de beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot ruim 5 procent.

De prijzen voor olie en aardgas daalden juist. Door de gevechtspauze neemt de hoop toe dat Iran de Straat van Hormuz weer opent voor vrije doorvaart. De zeestraat is cruciaal voor de toevoer van aardolie, lng, brandstoffen en kunstmest uit het Midden-Oosten.

Een vat Brentolie werd 13,2 procent goedkoper op 94,88 dollar per vat. Amerikaanse olie werd 15,7 procent goedkoper op 95,12 dollar per vat. De prijs voor aardgas op de Nederlandse gasbeurs, maatgevend voor gasprijzen in Europa, zakte bijna 15 procent.