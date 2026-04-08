Forse winst voor beurs in Amsterdam dankzij gevechtspauze Iran

Economie
door anp
woensdag, 08 april 2026 om 17:50
anp080426185 1
AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is met een forse winst gesloten. Ook de graadmeters van andere Europese beurzen eindigden aanzienlijk hoger, wat wijst op opluchting onder beleggers over de aankondiging van een staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran.
De AEX-index won 3,2 procent tot 1003,20 punten. De MidKap steeg 3,4 procent tot 1001,72 punten en de beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot ruim 5 procent.
De prijzen voor olie en aardgas daalden juist. Door de gevechtspauze neemt de hoop toe dat Iran de Straat van Hormuz weer opent voor vrije doorvaart. De zeestraat is cruciaal voor de toevoer van aardolie, lng, brandstoffen en kunstmest uit het Midden-Oosten.
Een vat Brentolie werd 13,2 procent goedkoper op 94,88 dollar per vat. Amerikaanse olie werd 15,7 procent goedkoper op 95,12 dollar per vat. De prijs voor aardgas op de Nederlandse gasbeurs, maatgevend voor gasprijzen in Europa, zakte bijna 15 procent.
images

Je kunt het bijna ruiken: Trump’s presidentschap kraakt aan alle kanten

generated-image (10)

Mag natte was een nacht in de wasmachine blijven?

175016415_m

Geraspte wortels, skyr, plantaardige drinks: wanneer gezond eten ultrabewerkt blijkt

191313291_m

Piloten KLM bijna de best betaalden in de wereld

Scherm­afbeelding 2026-04-08 om 07.46.44

Beau rent woest redactie Pauw & De Wit op: hij wil een baan!

anp070426174 1

Politie: neerstorten vliegtuigje Middelburg waarschijnlijk bewust

