Wielrenner Laurance wint derde etappe Ronde van Baskenland

BASAURI (ANP) - Axel Laurance heeft de derde etappe van de Ronde van Baskenland gewonnen. De Franse wielrenner van Ineos Grenadiers versloeg Igor Arrieta in een sprintduel, nadat het tweetal was overgebleven uit een kopgroep van dertien renners. Jardi van der Lee was de beste Nederlander op plek 11.

In het algemeen klassement blijft de 19-jarige Fransman Paul Seixas aan de leiding. De renner van Decathlon CMA CGM won de openingstijdrit en de bergachtige tweede etappe. Seixas heeft 1.59 minuut voorsprong op nummer 2 Primoz Roglic.

Vroeg in de etappe over 152,8 kilometer van Basauri naar Basauri moest Isaac Del Toro de koers verlaten na een val. De Mexicaan, die achtste stond in het klassement, reed na zijn val in eerste instantie door. Mikel Landa ging niet van start na een val in de tweede etappe.